والي مستغانم: استلام 7 مؤسسات تربوية و34 حافلة نقل مدرسي

أشرف والي مستغانم، عيسى بولحية، صبيحة اليوم الاربعاء، على الانطلاق الرسمي للموسم الدراسي 2020/2021.

وأشرف الوالي على الانطلاق من مدرستي المجاهد مداح مشري بحاسي ماماش ومدرسة بن بدرة ميلود من خروبة بلدية مستغانم.

وبالمناسبة وقف الوالي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية والعسكرية على كل الاجراءات المتخذة في هذه الظروف الاستثنائية.

وأشار الوالي على أنه تم استلام 7 مؤسسات تربوية هذه السنة، 4 ابتدائيات ومتوسطتين وثانوية.

ومن شأن هذه الهياكل التربوية ضمان ظروف جيدة للتمدرس والقضاء على الاكتظاظ في بعض المناطق.

كما سيتم فتح المطاعم المدرسية لتقديم وجبات ساخنة.

أما بالنسبة للنقل المدرسي، فقد تم توزيع 34 حافلة نقل جديدة على البلديات تدعمت بها حضائر البلديات.

وهذا لتوفير النقل المدرسي خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل.