والي مستغانم: تخصيص 170 مليار سنتيم لفائدة البلديات ومناطق الظل

ترأس والي مستغانم عيسى بولحية،صبيحة اليوم، اجتماعا بمقر الديوان، قصد دراسة ومناقشة اقتراحات البرامج التنموية لفائدة البلديات.

ومناطق الظل بحيث استفادت الولاية من برنامج جديد بمبلغ مالي يقدر بـ 170 مليار سنتيم.

اين أعطى الوالي تعليمات لمواصلة المتابعة واستكمال الأشغال بالمشاريع في الآجال المتفق عليها ضمن البرنامج البلدي للتنمية سنة2020.

كما كشف نفس المتحدث أن الولاية استفادت من غلاف مالي إضافي مقدر بـ 100مليار سنتيم ستوزع لهذا الغرض.

أما بالنسبة لشق المسالك وإعادة تأهيل الطرقات البلدية والولائية فقد استفادت الولاية من برنامج جديد بغلاف مالي مقدر ب 70 مليار سنتيم.