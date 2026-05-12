والي مستغانم في زيارة مفاجئة للأحياء الهشة.. وهذا ما أمر به

قام والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، ليلة الثلاثاء، بزيارة ليلية مفاجئة، مرفوقا برئيسي الدائرة والبلدية، قادته إلى حي البلاطو العتيق بمستغانم، حيث عاين السكنات الهشة بالحي المذكور كما تفقد العائلات القاطنة بها، أين كان له حوار مباشر مع أبناء الحي من مختلف الفئات العمرية.

وخلال هذه الزيارة طمأن الوالي السكان بالتكفل بحاجياتهم العاجلة، حيث أسدى تعليمات لرئيسي الدائرة والبلدية. لاستكمال الإجراءات الخاصة بتصنيف البنايات الهشة وإعلان حالة الخطر، وفقا للتنظيم المعمول به. واستكمال تحيين القوائم الخاصة بالعائلات وتحيين المعطيات الخاصة بكل حالة. لضمان موثوقية المعلومات، بالإضافة إلى مباشرة عملية الترحيل إلى سكنات جديدة وهدم البنايات الهشة.

وبناءً على ذلك أمر الوالي بتنصيب ورشات انجاز الطريق الرابط بين الحي والطريق المؤدي إلى الميناء. كمساهمة في فك الضغط المروري وانسيابية الحركة المرورية، في كل الاتجاهات المتاحة.

من جهة أخرى، أبرز الوالي خلال حديثه مع المواطنين، سهر مصالح الدولة على ضمان ظروف العيش الكريم للمواطنين. وفقا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي الختام، أكّد الوالي استمرار خرجاته لكافة الأحياء، مع تسخير حصة معتبرة من السكنات الاجتماعية الجاري إنجازها و توشك على الانتهاء. توجه منها حصص هامة للقضاء على السكنات الهشة وتحديث النسيج الحضري وفقا لمقاربة متكاملة. ومسعى استشرافي يعيد للمدينة رونقها و بهاءها بصفة متدرجة وناضجة وفقا لما هو متاح من إمكانيات و ما هو مباح من قوانين الجمهورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور