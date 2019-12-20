والي مستغانم يدعو لتسليم مشروع الترامواي في الآجال المحددة

قام والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، بالوقوف على مدى تقدم أشغال الترامواي.

البداية كانت من الحي الإداري 1700 مسكن بصلامندر، أين تفقد مركز الصيانة لعربات الترامواي، ومحطة ترامواي النهائية.

كما تفقد تقدم الأشغال بالجسر المار بعين الصفراء بوسط المدينة، والذي سيربط حي بايموت وحي العرصة، ويسهل التنقل.

وأعطى الوالي تعليمات بتكثيف الأشغال، ووضع برنامج خاص حتى يوم الجمعة صباحا، لاستكمال أشغال تهيئة الطريق تحت الجسر.

وأعطى الوالي تعليمات لتدعيم الورشات بالامكانيات المادية والبشرية، مع التأكيد على احترام الآجال المحددة.

كما شدد الوالي للمسؤولين المكلفين بعملية الانجاز على ضرورة وضع رزنامة تحدد مواعيد تسليم كل شطر من المشروع.