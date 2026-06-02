والي مستغانم يعاين جاهزية الشواطئ تحسباً لانطلاق موسم الاصطياف

قام والي ولاية مستغانم، أحمد بودوح، صبيحة اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية إلى شاطئ الحرية ببلدية مستغانم، وذلك للوقوف على مدى جاهزية المرافق والخدمات الموجهة للمصطافين، بحضور الأمين العام للولاية، رئيس دائرة مستغانم، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية مستغانم، إلى جانب المدراء التنفيذيين المعنيين.

وخلال هذه الزيارة، شدّد الوالي على ضرورة وضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق الرسمي لموسم الاصطياف. مؤكداً على أهمية توفير الظروف الملائمة لضمان راحة وسلامة المصطافين.

وفي هذا السياق، أسدى الوالي جُملة من التعليمات تمثلت في تدعيم الإنارة العمومية. تكثيف عمليات سقي الأشجار والقيام بحملة نظافة واسعة والمباشرة الفورية. في وضع حاويات جمع النفايات بمختلف نقاط الشاطئ، مع الحرص على رفع جميع النقائص المسجلة في أقرب الآجال.

كما أمر بوضع بناء جاهز مخصص لمقر الدرك الوطني خلال الموسم الحالي. مع التأكيد على ضرورة إنجاز مقر دائم بالخرسانة خلال موسم الاصطياف المقبل. بما يضمن توفير ظروف عمل مناسبة لمصالح الأمن المكلفة بتأمين الشاطئ.

وشملت التعليمات كذلك إعادة طلاء أعمدة الإنارة، تغيير ألوان الأرصفة بما يضفي جمالية أكبر على الفضاء الشاطئي. فضلاً عن رفع كافة التحفظات والنقائص المسجلة قبل يوم الخميس المقبل. تحضيراً لاستقبال الزوار والمصطافين في أحسن الظروف.

