والي مستغانم يعزي عائلة الفنان القدير بلاحة بن زيان

بعث والي ولاية مستغانم عيسى بولحية ببرقية تعازي ومواساة لعائلة الممثل القدير بلاحة بن زيان الذي وافته المنية اليوم بمسشتفى العسكري بوهران.

وكتب الوالي عبر الصفحة الرسمية للولاية في الفيسبوك برقية تعزية وهذا مضمونها:

“النوري يودعنا للأبد الفنان القدير بن زيان بلاحة الذي زرع البسمة في نفوس الجزائرين بأعماله الفنية الرائعة في ذمة الله رحمه الله وطيب ثراه.”

وتابع الوالي “فقد تلقينا بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة الفنان القدير بوزيان بلاحة.”

وقال الوالي “وعليه يتقدم والي ولاية مستغانم عيسى بولحية بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وكل الأسرة الفنية في فقيدها”

وواصل” راجيا من المولى عز وجل ونحن في هذا الشهر الفضيل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوا.