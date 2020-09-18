والي مستغانم يعزي في وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال خلال انقلاب قارب “حراقة”

قدم والي ولاية مستغانم، اليوم الجمعة، تعازيه، في وفاة 8 أشخاص بينهم أطفال خلال انقلاب قارب “حراقة”.

وجاء في تعزية الوالي “لقد تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ إنقلاب قارب كان في رحلة غير شرعية بعرض البحر”.

وأدى الحادث الأليم إلى غرق 8 ضحايا من بينهم أطفال، فيما تبَّقى آخرون في عداد المفقودين.

وأضاف “وإنه لتقشعر الأبدان لما حدث ليلة الخميس، وعلى إثر هذه الفاجعة الاليمة أتقدم بأصدق عبارات التعازي والمواساة لعائلات الضحايا”.

وتم مساء أمس الخميس إنتشال جثث أربعة أطفال بالساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية للإذاعة الوطنية، أنها قامت في حدود الساعة الثالثة مساء بانتشال جثث أربعة أطفال “جنس ذكر”.

وتتراوح أعمار الأطفال ما بين 3 و7 سنوات بشاطئ مرسى الشيخ ببلدية أولاد بوغالم.

وأضاف المصدر، أنه تم تحويل جثث الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بعشعاشة.

ويرجح أن يكونوا ضمن المرشحين للهجرة غير الشرعية المفقودين منذ ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس

وكانت الوحدات العائمة لحراس السواحل، قد أنقذت 5 أشخاص وانتشلت 4 جثث بعد انقلاب القارب شمال أولاد بوغالم.