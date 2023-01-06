قناة النهار والي مستغانم يفضح تجاوزات المسؤولين في توزيع قفة رمضان😱😱 بقلم قناة النهار نشر في 06 جانفي 2023 - 11:21 رمضان شارك غرِّد أرسل 48 0 والي مستغانم يفضح تجاوزات المسؤولين في توزيع قفة رمضان😱😱 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/nHbfF اقرأ أيضا أمن: لحفظ السكينة ودحر الجريمة عشية رأس السنة.. مداهمات أمنية مشتركة قناة النهار 30 ديسمبر هذا ماقاله وزير الداخلية الفرنسي حول جديد منح التأشيرات للجزائريين قناة النهار 18 ديسمبر نشوب حريق بمحل للأكل داخل المركز التجاري باب الزوار قناة النهار 01 جانفي وضعية جوية مستقرة مع إنخفاض في درجة الحرارة بأغلب ولايات الوطن قناة النهار 19 ديسمبر جيجل: السباحة في فصل الشتاء.. متعة إستثنائية عند السياح قناة النهار 30 ديسمبر سكن: بعد فتحه نهاية 2019 .. أين وصل ملف lpa قناة النهار 03 جانفي رب عائلة من ذوي الهمم يتحدى إعاقته بقيادة سيارة بعد إدراج تعديلات عليها بسكيكدة قناة النهار 19 ديسمبر طالع هابط: سوق سوريكال بباب الزوار في العاصمة يغرق في النفايات قناة النهار 27 ديسمبر قندوسي: نملك فريق قوي ولاعبين يملكون مستوى للمنافسة على الشان وكل مباراة سنلعبها ستكون بمثابة نهائي قناة النهار 05 جانفي أدرار : وفد من أحفاد الشيخ عبد الكريم المغيلي في زيارة إلى معالم وآثار الشيخ المغيلي قناة النهار 22 ديسمبر