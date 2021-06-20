والي مستغانم يفنّد هدم الموقع التاريخي “منارة البحرية”

نفت مصالح ولاية مستغانم، ما تم تداوله مؤخرا بخصوص هدم الموقع التاريخي “منارة البحرية”، وبناء عمارات سكنية،حسب خلية الإعلام والاتصال. وفنّد والي مستغانم عيسى بولحية كل ما جاء في المواقع الالكترونية، خلال اليومين الماضيين بشأن الموقع الذي يقع بحي البلاطو.

وأكد نفس المصدر أن “السلطات المحلية ستبذل مساعي أكبر للحصول على الأموال لإعادة الاعتبار لجميع المعالم التاريخية والأثرية لمدينة مستغانم”. باعتبارها –يضيف البيان- “شاهدا على البعد الحضاري لهذه المنطقة ورافدا من روافدها الثقافية الأصيلة”.

وللإشارة فقد تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك نهاية الأسبوع الماضي عدة منشورات تدعو إلى عدم هدم هذه البناية. وتقع البناية على تلة قبالة الميناء التجاري وتحويل أرضيتها لبنايات سكنية، كما تم تنظيم تجمعات على مستوى حي “البلاطو البحرية”.