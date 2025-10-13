والي مستغانم يقف على إخماد حريق مهول بغابة بورحمة

أشرف والي ولاية مستغانم أحمد بودوح على جهود إخماد حريق الطريق الوطني رقم 11 ببلدية بن عبد المالك رمضان.

و في إطار متابعته الدقيقة والميدانية للأحداث الطارئة، حل أحمد بودوح، والي ولاية مستغانم مرفوقا بإدريس عباسة رئيس المجلس الشعبي الولائي. بموقع الحريق المندلع على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية بن عبد المالك رمضان. حيث يقف شخصياً على مجريات عملية التدخل والإطفاء التي تباشرها مصالح الحماية المدنية، مدعومة بمختلف المصالح المعنية.

وقد شدّد الوالي، في تصريحاته بعين المكان، على ضرورة تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية المتاحة. والتنسيق المحكم بين مختلف الأجهزة. قصد التحكم في ألسنة النيران والحدّ من انتشارها، مؤكداً أن حماية الأرواح والممتلكات تبقى أولوية قصوى.

كما دعا والي مستغانم إلى رفع درجة اليقظة والتدخل السريع على أعلى مستوى من أجل ضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتفادي أي تطورات قد تزيد من خطورة الوضع.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 08سا30د من أجل إخماد حريق غابة بالمكان المسمى غابة بورحمة دوار اولاد قدور، بلدية بن عبد المالك رمضان دائرة سيدي لخضر. حيث سخرت 42 فرد من مختلف الرتب، 11 شاحنة إطفاء، سيارة إسعاف. بالأإضافة كذلك إلى الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية مستغانم. الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات لولاية غليزان، 03 طائرات AT 802.

