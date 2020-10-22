والي مستغانم يكرم الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة

أشرف والي مستغانم، عيسى بولحية، اليوم الخميس، على حفل تكريمي أقيم على شرف الأسرة الاعلامية الناشطة بولاية مستغانم.

وحضر الحفل رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية، السلطات الأمنية والعسكرية.

وهنأ الوالي الأسرة الاعلامية بعيدها الوطني بعد ترسيم هذا التاريخ يوما وطنيا بموجب مرسوم رئاسي.

وقال إن التاريخ لم يكن صدفة بل يتزامن مع تاريخ صدور أول عدد من جريدة المقاومة الجزائرية، 22 أكتوبر من عام 1955.

وأفاد أنه يحمل أكثر من دلالة لارتباطه الوثيق بتاريخ الثورة مما يفسر أن مسيرة الصحافة الوطنية مسيرة طويلة وشاقة.

وأوضح أنها لعبت دورا كبيرا منذ الكفاح الوطني إبان الثورة التحريرية والى يومنا.

وأكد أنها لازالت تقدم المزيد من الدعم والمشاركة في التنمية المحلية وتنوير الرأي العام وايصال انشغالات المواطنين بكل احترافية ومصداقية .

وكرم الوالي عائلة المرحوم روخ عبد اللطيف مسير موقع وصفحة الفايسبوك Mostaganem Aujourd’hui نظير ما قدمه لخدمة الاعلام الالكتروني.