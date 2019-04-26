والي مستغانم يكرم الفائز بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن بإيران

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
والي مستغانم يكرم الفائز بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن بإيران
بقلم نسرين محفوف

كرم والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، الفائز  بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن، المنظمة بإيران، عبدلي توفيق.

يأتي هذا تشجيعا منه ودعما للفئات المبدعة، التي تشرف ولاية مستغانم، بصفة خاصة، والجزائر بصفة عامة، في المحافل الدولية.
كما قام بتكريم التلميذة بلكحل منى رباب، تقديرا لها لحصولها على المرتبة الاولى في مسابقة الابداع في القلم الحر، المنظمة بجامعة الفيوم بمصر.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com