والي مستغانم يكرم الفائز بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن بإيران
كرم والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، الفائز بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن، المنظمة بإيران، عبدلي توفيق.
يأتي هذا تشجيعا منه ودعما للفئات المبدعة، التي تشرف ولاية مستغانم، بصفة خاصة، والجزائر بصفة عامة، في المحافل الدولية.
كما قام بتكريم التلميذة بلكحل منى رباب، تقديرا لها لحصولها على المرتبة الاولى في مسابقة الابداع في القلم الحر، المنظمة بجامعة الفيوم بمصر.
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كرم والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، الفائز بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية لحفظ وتلاوة القرآن، المنظمة بإيران، عبدلي توفيق.
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