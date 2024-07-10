والي مستغانم يكرّم أكبر طالبة الحاجة “رحمي فاطمة”

إحتضنت صبيحة اليوم قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة مستغانم عبد الحميد إبن باديس. فعاليات إختتام السنة الجامعية لسنة 2023/2024. بحضور السلطات الولائية الأسرة الجامعية، الطلبة ، والأساتذة الجامعيين و الباحثين.

كما تضمن حفل الإختتام تكريم الطلبة المتفوقين عن كل تخصص. بالإضافة إلى تكريم الطالبة رحمي فاطمة كأكبر طالبة بالجامعة التي يتجاوز عمرها 65 سنة متحصلة على شهادة الماستر. أين قدم لها الوالي هدية عمرة إلى البقاع المقدسة. و مبلغ 30 مليون سنتيم من ميزانية الولاية.

هذه الإلتفاتة التي إستحسنتها الطالبة الحاجة رحمي فاطمة التي صنعت التميز عبر مواقع التواصل الإجتماعي يوم تخرجها من جامعة عبد الحميد بن باديس. في ال23 من شهر جوان الماضي مناقشة رسالة لنيل درجة الماستر المعنونة بــ «قراءة في ترجمات معاني القرآن الكريم للمستشرق الفرنسي ريجيس» بلاشير .وقد تألقت الحاجة في تقديم رسالتها في حضور لجنة المناقشة. التي أثنت عليها وعلى العمل المقدّم ثناء حسنا.