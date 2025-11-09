والي مستغانم يكرّم العالم الجزائري كمال يوسف تومي

قام والي ولاية مستغانم أحمد بودوح، صباح اليوم الأحد، بتكريم العالم والمخترع الجزائري البروفيسور كمـال يوسف تومي.

وجرت مراسم التكريم بمقر ديوان الوالي، وبحضور نائب المجلس الشعبي الولائي. الامين العام للولاية، السلطات الأمنية والعسكرية. أسرة القضاء، مدير جامعة مستغانم، المفتشة العامة للولاية، مديرة التقنين والشؤون العامة. مدير الشؤون الدينية والأوقاف بمعية رئيس المجلس العلمي وشيوخ المنطقة.

يشار أن البروفيسور كمال يوسف تومي، أحد أبرز العلماء الجزائريين وحفظة كتاب الله، ومن الذين تركوا بصماتهم على الصعيدين. الأكاديمي والصناعي في مجال التصنيع والروبوتات والتكنولوجيا الدقيقة والنانو تكنولوجي.

و يعمل حاليا كأستاذ الهندسة الميكانيكية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية. ومشرفا على أبحاث الطلبة على الصعيد العالمي، ألف أكثر من 150 منشورا. ومتحصل على أكثر من 25 براءة اختراع، وحاضر في أكثر من 120 ندوة في الشركات والجامعات العالمية.

وأكد الوالي أحمد بودوح، أن هذا التكريم هو عرفانا لمشوار ابن الجزائر، فسيرته الذاتية تبرز خصال الرجل المخلص والوطني الذي لم يقطع التواصل مع بلده الجزائر من خلال العمل مع عدة جامعات جزائرية، مثمنا الأعمال التي قام بها في مجال الابتكار والبحث العلمي، معبرا بأن هذا التكريم نابغ من عادات وتقاليد مدينة مستغانم و عربونا لما ماقدمه البروفيسور من علم وابتكارات خدمة للعالم والإنسانية جمعاء، كما أهداه كذلك منشوره الجديد تحت عنوان: “أثر الأداء الوظيفي في تحسين الخدمة العمومية: والي الولاية أنموذجا” الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية.متمنيا له مزيدا من السداد و التوفيق خدمة للعلم و المعرفة.

من جهته شكر البروفيسور الوالي والسلطات المحلية والأمنية على هذا التكريم معبرا بأن مستغانم هي بلد العلم و العلماء مرددا مقولة “بالعلم ترتقي الأمم”. قائلا بان الجامعة التي يعمل بها شعارها هو: ” تدريب الطلبة لخدمة الانسان”.

