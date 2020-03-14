والي مستغانم ينصب خلية أزمة للمتابعة والوقاية من فيروس كورونا

أشرف اليوم السبت، والي مستغانم، سعيدون عبد السميع، بمقر الولاية على تنصيب خلية أزمة للمتابعة والوقاية من فيروس كورونا.

وتتشكل الخلية من ممثلي عدة قطاعات على غرار، الدفاع الوطني، العدل ، الصحة , الجمارك، الحماية المدنية، النقل، التجارة، الشؤون الدينية، المالية، الاتصال، الصناعة والمناجم، الأشغال العمومية، التعليم العالي، التكوين المهني، الثقافة، الشبيبة والرياضة.

وتعمل خلية الأزمة بالولاية تحت اشراف الوالي، وعلى اتصال مع اللجنة المركزية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في اطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من انتشار هذا الوباء.

وخلال الاجتماع، أكد والي الولاية على عامل التحسيس والتوعية على جميع المستويات وعبر كل الوسائل الاعلامية وبضرورة تظافر جهود الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا.