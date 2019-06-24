عاجل

والي مستغانم ينصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجديد

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
والي مستغانم ينصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجديد
بقلم نسرين محفوف

أشرف والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، اليوم الاثنين، على تنصيب رئيس مفتشية أقسام الجمارك بمستغانم ، المراقب العام عدنان عبد الرزاق.

وقد تم تنصيبه خلفا للمراقب العام، حمياني رابح، الذي استدعى لمهام اخرى كمدير فرعي للمنازعات الجمركية على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، وهذا بحضور المدير الجهوي للجمارك .

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com