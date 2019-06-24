والي مستغانم ينصب رئيس مفتشية أقسام الجمارك الجديد

أشرف والي مستغانم، رابحي محمد عبد النور، اليوم الاثنين، على تنصيب رئيس مفتشية أقسام الجمارك بمستغانم ، المراقب العام عدنان عبد الرزاق.

وقد تم تنصيبه خلفا للمراقب العام، حمياني رابح، الذي استدعى لمهام اخرى كمدير فرعي للمنازعات الجمركية على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بالشلف، وهذا بحضور المدير الجهوي للجمارك .