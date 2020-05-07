والي معسكر: الـمواطن ملزم بتطبيق الحجر الـمنزلي تفاديا للوباء والعقوبات

أكد والي ولاية معسكر، صيودة عبد الخالق، أن الـمواطن ملزم بتطبيق الحجر الـمنزلي.

وقد ترأس الوالي اجتماعا للجنة الولائية المتعددة القطاعات لمتابعة ومكافحة تفشي وباء كورونا.

وأوضح أن كل إخلال بإجراء الحجر الـمنزلي، يستوجب تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، أي غرامات تتراوح 3 آلاف إلى 6 آلاف دينار ضد كل الـمخالفين، والحبس لـمدة ثلاثة 3 أيام على الأكثر.

كما أكد العمل على تطبيق العقوبات الإدارية من خلال إجراء حجز السيارات والدراجات النارية الـمستعملة من قبل الأشخاص الذين خالفوا قواعد الحجر الصحي الـمنزلي، وإيداعها في الـمحشر.

هذا وتم تشديد العقوبات على مخالفي إجراءات الحجر الصحي في قانون العقوبات الجديد بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر.

كما امر الوالي مدير التجارة بدراسة وضعية التموين بمادتي السميد والحليب والتي يكثر عليها الطلب خلال الشهر المعظم، واحصاء البلديات والتجمعات السكانية التي فيها نقص لتموينها بهذه المواد الغذائية.