والي معسكر صيودة ينصب رؤساء الدوائر الجدد

أشرف والي معسكر، عبد الخالق صيودة، اليوم على مراسيم تنصيب رؤساء الدوائر الجدد المعينين مؤخرا وفق حركة اقرها رئيس الجمهورية.

وتم تعيين عبد العزيز جوادي رئيسا لدائرة معسكر، خلفا للناصر قنديل المنهاة مهامه.

وتم تعيين مخطار موالدي رئيسا لدائرة زهانة خلفا لزكية حاج علي، وحسان تيتوامان رئيسا لدائرة سيق خلفا لمباركي عبد القادر.

كما تم تعيين العيد طيبي رئيسا لدائرة تيغنيف، اضافة الى تنصيب محرز معمري رئيسا لدائرة المحمدية خلفا لنعيمة جازولي.

وتم تعيين زوهير موالدي بدائرة عين فكان خلفا لبوبصلة خيرة المنهاة مهامها، وكريمة بدري في منصب رئيس دائرة واد الابطال.

إضافة الى تعيين صالح طالبي رئيس دائرة البرج، واعمر جبور رئيسا لدائرة بوحنيفية، وفريد مسعودي رئيس دائرة واد التاغية .

يذكر ان حركة سلك الدوائر بولاية معسكر مست نصف دوائر معسكر، منهم 3 محولون و5 انهيت مهامهم.

كما شملت التعيينات الجديدة تنصيب اوجه شابة على رأس دائرة واد الابطال، التاغية وعين فكان وزهانة.