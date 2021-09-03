والي معسكر يأمر بحل مشاكل المستثمرين في غضون أسبوع

عقد والي معسكر، عبد الخالق صيودة، جلسة عمل مع بعض المستثمرين كمرحلة أولى، والذين أتموا إنجاز مشاريعهم ولم تستغل بعد. بسبب بعض الصعوبات الإدارية التي تعترضهم من قبل بعض المؤسسات والإدارات العمومية .

وقد حضر اللقاء الأمين العام للولاية، مدير التنظيم والشؤون العامة ومديرة الإدارة المحلية. إلى جانب كل مسؤولي المؤسسات والإدارات العمومية ذات الصلة المباشرة بقطاع الاستثمار.

وبعد الاستماع إلى انشغالات هؤلاء المستثمرين كل على حدى أعطى الوالي تعليمات صارمة للمدراء المعنيين لرفع كافة العراقيل. والقيام بخرجات ميدانية عند اللزوم، وحل مشاكل هذه المجموعة الأولى في أجل لا يتعدى أسبوع.

وبرمج الوالي جلسة عمل ثانية في نفس الإطار الأسبوع المقبل للإطلاع على مدى تنفيذ التعليمات المتخذة، ولقاء مع مجموعة أخرى.