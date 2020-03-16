والي معسكر يأمر بغلق المرافق العمومية وحمامات بوحنيفية بسبب كورونا

بعد الاشتباه في إصابة مغترب بفيروس كورونا بحمام بوحنيفية

أعلن عشية اليوم والي ولاية معسكر عبد الخالق صيودة عن اصدار قرار غلق جميع المرافق العمومية، وحمامات بوحنيفية حفاظا على الصحة العمومية.

و اكد والي الولاية ان الإجراءات ااوقائية هده, اتخذت بناءا على تعليمات السلطات العليا للبلاد، التي من شأنها ان تضع حدا لانتشار الوباء فيروس كورونا.

مشيرا في تصريحه ان انه امر رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر بتنفيذ قرارات غلق المرافق العمومية والسهر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مضيفا في نفس الوقت انه امر بالخصوص رئيس بلدية بوحنيفية ورئيس الدائر بغلق فوري الحمامات المعدنية بعد الاشتباه في حالة اصابة مسن مغترب بفرنسا بذات المنطقة.