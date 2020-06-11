والي معسكر يترأس اجتماعا للجنة الولائية المتعددة القطاعات لمتابعة ومكافحة تفشي كورونا

ترأس صيودة عبد الخالق والي معسكر، نهار الخميس، اجتماعا للجنة الولائية المتعددة القطاعات لمتابعة ومكافحة تفشي وباء كورونا. والي

وحضر الاجتماع رئيس المجلس الشعبي الولائي، النائب العام لدى المجلس القضائي، أعضاء اللجنة الأمنية ،الأمين العام للولاية، رئيس الديوان، مدراء الهيئة التنفيذية ورئيس الهلال الأحمر الجزائري ، مدراء مستشفيات غريس، المحمدية وتيغنيف.

ففي مستهل هذا الاجتماع رحب الوالي بالحضور، وأكد أن هذا الاجتماع برمجة نتيجة ارتفاع عدد حالات الإصابات بهذا الفيروس على مستوى الولاية.

وتم إتخاذ قرار بتكليف مستشفيات غريس ، تيغنيف و المحمدية بإستقبال الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 و هي الحالات التي تظهر عليها عوارض بداية المرض أما الحالات المعقدة سيتم نقلها الى مستشفى اسعد خالد المرجعي بمعسكر .

أين وجه الوالي تعليمات صارمة لمدراء المستشفيات بضرورة الاستقبال الجيد للمرضى و التكفل بهم والاسراع في التعامل مع كافة الحالات و المحافظة على نظافة المستشفيات، وتوفير كل لوازم الراحة للمرضى.

كما كلف الامين العام للولاية بإنشاء لجنة ولائية متعددة القطاعات لمراقبة جاهزية المستشفيات 3 لاستقبال حالات الاصابة بفيروس كورونا مع تبليغ القوائم الاسمية للأطقم الطبية وشبه الطبية المكلفين بهذه المصالح .

و في سياق ذي صلة امر الوالي مدير الصحة بتخصيص سيارات إسعاف بصفة دائمة عبر هذه المستشفيات لنقل المرضى وتكليف مدراء المستشفيات المعنية شخصيا بتنفيذ هذا الإجراء.

كما امر فورا مدير الصحة بتعيين طبيب مختص Radiologue على مستوى مصلحة جهاز السكانير بمستشفى المحمدية.

و خلال تدخله، أكد الوالي وبعد تقييم عدم احترام المواطنين لإجراءات التباعد الاجتماعي وانعدام ثقافة إرتداء القناع الواقي (الكمامة) و بناءا على الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا والخاصة بضرورة حمل الكمامة في الأماكن العمومية تطبيق الإجراءات الردعية ضد كل مخالف الذي لا يرتدي قناع واقي.

كما ألزم التجار المصرح لهم بالنشاط بالتعامل مع الزبائن حاملي الكمامة بصفة إجبارية، مع تحملهم المسؤولية الكاملة حول تدابير التباعد الاجتماعي و وسائل الوقاية داخل المحل .