والي معسكر يزور ضحايا حادث مرور سيق

تنقل عايسي فؤاد، والي معسكر إلى مستشفى سيق، إثر وقوع حادث مرور خطير تمثل في اصطدام تسلسلي بين عدة مركبات على مستوى الطريق السيار “شرق-غرب” بمنطقة ماردو – بلدية رأس العين عميروش.

وقد تنقل الوالي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسلطات الأمنية، للوقوف ميدانيا على الحادث والاطمئنان على حالة المصابين بمستشفى سيق. حيث تم استقبال الجرحى، واطمأن شخصيًا على حالتهم الصحية. موجّهًا تعليمات صارمة إلى مدير الصحة ومدير المستشفى بضرورة تسخير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لضمان التكفل العاجل والمناسب بالمصابين.

وفي هذا السياق، أشاد الوالي بسرعة وفعالية تدخل وحدات الحماية المدنية التي باشرت عمليات الإنقاذ والإسعاف والنقل. مثمنًا روح التنسيق والمسؤولية التيط أبانت عنها مختلف المصالح المتدخلة في الميدان.

للغشارة، فقد خلّ”ف حادث المرور كحصيلة أولية وفاة شخص وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور