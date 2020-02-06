والي معسكر يقوم بزيارة فجائية لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مسلم الطيب

قام والي ولاية معسكر، عبد الخالق صيودة، مساء أمس الأربعاء، رفقة مدير الإدارة المحلية، رئيس دائرة معسكر، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية معسكر، بزيارة فجائية لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مسلم الطيب ببلدية معسكر.

واطلع الوالي عن كثب على ظروف التكفل الصحي بالمواطنين، واستمع لانشغالاتهم، حيث أعطى تعليمات صارمة للطاقم الطبي المناوب بضرورة التكفل الأمثل بالوافدين على المصلحة.

كما أكد الوالي انه ستكون هناك زيارات فجائية مستقبلا لجميع القطاعات عبر بلديات الولاية.

وخلال نفس الأمسية، عاين الوالي مشروع انجاز 80 مسكن ترقوي مدعم للمرقي خطاط صابر، أين قدمت له شروحات من طرف رئيس الدائرة، وأمر بتسريع وتيرة الانجاز مع تنظيف محيط المشروع.