والي معسكر يمنح رخص استثنائية للناقلين لفائدة موظفي قطاع الصحة والتجارة

قامت مصالح مديرية النقل بولاية معسكر، تنفيذا لتعليمات والي الولاية عبد الخالق صيودة، بمنح رخص إستثنائية للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بمعسكر.

من أجل توفير وسائل النقل لفائدة موظفي قطاعي الصحة والتجارة خلال هذه الفترة الحساس بسبب الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة للتصدي لتفشي انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

ونخص بالذكر تلك المتعلقة بمنع حركة التنقل ما بين البلديات وداخلها وما بين الولايات بواسطة وسائل النقل الجماعية العمومية والخاصة وكذلك حركة القطارات على مستوى إقليم الولاية.

حيث تم وضع تحت التصرف 10 حافلات لنقل موظفي القطاعات المعنية على مستوى إقليم بلدية معسكر ومحيطها، و تم تخصيص بالنسبة للخطوط الأخرى وسائل النقل التابعة لمتعاملين خواص و يبلغ عددهم 07.