والي معسكر يوجه إعذارا للمؤسسة الصينية المكلفة بمشروع 860 وحدة سكنية

قام والي ولاية معسكر، عبد الخالق صيودة، اليوم الاربعاء بخرجة ميدانية وتفقدية عبر مختلف مشاريع البرامج السكنية، عبر بلدية معسكر.

وشمل برنامج الزيارة 4848 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، والتي إتخذ بشأنها الوالي قرارات، وإجراءات من شأنها الاسراع في تسليمها.

ففي مستهل هذه الزيارة، تفقد الوالي مشروع انجاز 688 وحدة سكنية عمومي ايجاري بحي مدبر.

وأمر الوالي المقاولة المكلفة بتهيئة الخارجية بالاسراع من وتيرة الاشغال وانجاز مختلف الطرقات ليكون الانتهاء من الاشغال بحلول شهر ديسمبر.

وبمشروع انجاز 1000 وحدة سكن عدل، أمر مديرة التعمير البناء والهندسة المدنية بتنصيب المقاولة المكلفة باشغال التهيئة غدا الخميس.

كما شدد الوالي على إتمام الربط بالطاقة الكهربائية من قبل مؤسسة سونلغاز.

وبمشروع 860 وحدة سكنية عمومي ايجاري بسيدي عبد القادر بن جبار، أمر المؤسسة الصينية بتدعيم الورشة، مع توجيه اعذار للتأخر.

وتوقف الوالي عند مدخل حي 600 مسكن اجتماعي، وأمر مدير الوكالة الولائية العقارية بتقديم اقتراحات لاستغلال مساحة ارضية.

وتستمر الزيارة عبر مشروع انجاز 1500 سكن عمومي إيجاري طريق المامونية، والذي لاحظ فيه تأخرا كبيرا.

وأمر الوالي من مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بتدارك التأخر وتفعيل الورشة.

كما زار مشروع انجاز 400 مسكن البيع بالايجار بالمنطقة العاشرة، وامر مديرة التعمير والبناء اتمام اشغال مختلف قنوات الشبكات الضرورية.