والي معسكر يوزع كميات معتبرة من الألبسة والمواد الوقائية بمستشفيات سيق والمحمدية

أشرف والي معسكر، اليوم السبت، على توزيع كمية معتبرة من الاغطية والالبسة الطبية، مواد التنظيف، كراسي متحركة، اقنعة واقية، قفازات، احذية طبية، أجهزة تنفسية للأطفال بمستشفيات سيق والمحمدية.

وزار الوالي مستشفى سيق، حيث طاف عبر مختلف مصالح المستشفى.

كما التقى الوالي بأطباء مصلحة كوفيد، وأكد على مساندتهم في مهمتهم النبيلة وتشجيعهم.

بعدها توجه الوفد الى مستشفى المحمدية والتقى بأطباء المستشفى.

ووجه الوالي نداء لمواطني الولاية على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية والاتصال بالمصالح الصحية في حالة الاشتباه بالإصابة لتلقي العلاج في اقرب الآجال.

وأشار الوالي ان هذه الاعانات الموزعة اليوم كانت البداية، وستعمم عبر باقي مستشفيات الولاية.