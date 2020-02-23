والي معسكر يوقف رئيس بلدية زهانة

أصدر والي معسكر عبد الخالق صيودة، قرارا يقضي بموجبه بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية زهانة عن ممارسة مهامه.

ويأتي ذلك، تبعا للقرار الجزائي الصادر عن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء معسكر، بتاريخ 1 ديسمبر 2019.

وتضمن القرار إدانة المير الذي كان يتواجد تحت طائلة المتابعة القضائية، بعد أن تمت إدانته للمرة الثانية بتهمة جنح الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض وانتهاك حرمة منزل والسب العلني، وحمل سلاح محظور بدون مبرر شرعي.

واستند الوالي بحسب بيان رسمي صادر عن مكتبه، إلى مضمون وأحكام المادة 43 من القانون “11/10” المؤرخ في “22-06-2011” المتعلق بالبلدية.

ويمنح هذا القانون، للوالي، صلاحيات تفعيل المادة المذكورة حيال كل منتخب تعرض لمـتـابعة قضـائية بسـبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.

وفي حالة صدور حكم نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.