والي ميلة: إحصاء أزيد من 1800 عائلة متضررة من الزلزال

كشف والي ولاية ميلة، اليوم الثلاثاء، عن تضرر 1136 بناية من الزازال الذي ضرب الولاية قبل أسابيع، بمجموع 1136 عائلة متضررة.

بالإضافة إلى تضرر 727 عائلة فرعية، و18 مستأجر، بما مجموعه 1881 عائلة متضررة من الزلزال، يضيف الوالي.

وأضاف الوالي، خلال ندوة صحفية جمعته مع وزير الداخلية ووزير السكن، اليوم الثلاثاء، بخصوص احصاء بيانات المتضررين من الزلزال، أنه قد تم رفع 1761 طلب إعانة كراء، و1149 طلب إعانة للترميم، و123 طلب سكن اجتماعي.

ومن جهة أخرى، شكر الوالي كل المساهمين في القوافل التضامنية التي تم ارسالها غلى الولاية، من جمعيات وولايات وغيرها.