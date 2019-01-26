والي ميلة: قضينا على البطالة ونستورد العمال من ولايات مجاورة!

قال والي ولاية ميلة عمير محمد إن البطالة في الولاية منخفضة جدا وتكاد تكون منعدمة، بسبب المشاريع الإستثمارية الناجحة.

وأكد والي ولاية ميلة في مداخلته على إحدى القنوات الوطنية، بأن ميلة تعد اليوم ورشة كبيرة لاستقطاب وتشغيل الشباب.

كما أنها منحت الفرصة أيضا للعديد من الشباب بالولايات المجاورة للعمل بها، بالنظر لاحتوائها على العديد مقاولات البناء.

فضلا عن الصناعيين والفلاحين الناشطين بالولاية، الذين ثمّنوا استثماراتهم وهي حاليا في مرحلة الإنتاج، ما خلق عدة مناصب شغل.

وتظم الولاية أيضا حسب الوالي عديد مقاولات البناء وبصفة خاصة بناء السكنات، أين استفادوا من مشاريع الولاية وخلق مناصب شغل.

وهناك إقبال كبير للعمل في المجال الفلاحي، لنجاحه بالولاية وبصفة خاصة شعبة التوم، التي أصبحت ميلة الولاية الأولى في إنتاجه.