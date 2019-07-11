والي ميلة يأمر بتقديم الإعانات والمساعدات للمواطنين المتضررين من الحرائق

استطاعت وحدات الحماية المدنية لميلة، مرفوقة مع مجموعة من المواطنين، من إخماد الحرائق المهولة التي اندلعت مساء أول أمس بمنطقة أولاد عامر وأم الربعة والمالح.

وجاء في الصفحة الرسمية للولاية، أن النيران المندلعة، التهمت غابات البلوط و الزيتون و الكروم وكذا بعض الممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى بعض الحيوانات( أبقار، أغنام…الخ)، و على إثرها أمر والي الولاية بالتدخل السريع لوحدات الحماية المدنية، حيث تم تجنيد عدة وحدات من الحماية المدنية من ميلة و كذا تجنيد كل الأطقم البشرية و المادية لتجاوز هذه المحنة بأقل الخسائر.

وقد أسدى تعليمات للإسراع في إيفاد لجنة ولائية من جميع القطاعات المعنية، وذلك للوقوف على الخسائر التي نجمت عن هذه المحنة، وتقديم كل الإعانات و المساعدات الضرورية للمواطنين الأفاضل الذي تضرروا بفعل هذه الحرائق.