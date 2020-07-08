والي ميلة يعاين عدة مشاريع في مناطق الظل ويأمر بتسريع الأشغال

تنقل عبد الوهاب مولاي والي ميلة، رفقة الأمينة العامة، اليوم الأربعاء، في خرجة ميدانية لتفقد بعض المشاريع على مستوى مناطق الظل ببلديات دائرة التلاغمة.

وحسب خلية الإعلام والاتصال للولاية، في صفحتها على فايسبوك، عاين الوالي المشاريع التالية:

وضع حيز الخدمة للطريق الرابط بين مدرسة 05 جويلية 1962 و دوار المالحة ببلدية المشيرة على مستوى منطقة الظل بوتخماتن، والذي استفاد من مشروع إعادة الاعتبار في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بعنوان سنة 2019.

كما عاين الوالي، مشروع إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 100 ومدرسة عقون مسعودة ، ببلدية التلاغمة على مستوى منطقة الظل عين شادي.

بالإضافة إلى معاينة مشروع إنجاز محطة الضغط الكهربائية 30/60 كيلو فولط بطريق الزاوية الحملاوية، ببلدية وادي سقان على مستوى منطقة الظل ضمبر، حيث كانت نسبة الإنجاز به 30 بالمائة.

وهذا المشروع مسجل في إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بعنوان سنة 2019 ، والذي تستفيد منه عدة بلديات لاسيما: وادي سقان والمشيرة، والتلاغمة، ووادي العثمانية والبلديات المجاورة للولاية.

وسمحت هذه الزيارة، بالإطلاع عن كثب على وضعية المشاريع، أين أعطيت التعليمات اللازمة والصارمة من أجل الإسراع في إنهاء الأشغال الخاصة بها وفي الآجال المحددة.

وبالموازاة مع هذه الزيارة، استمع الوالي لانشغالات السكان بهذه المناطق، أين أعطيت تعليمات للمصالح المعنية للتكفل بمعالجة الانشغالات المطروحة من طرفهم وبصفة مستعجلة.