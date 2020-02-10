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والي ميلة يعزي عائلتي شخصين توفيا في حادث مرور

أخبار الجزائر
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والي ميلة يعزي عائلتي شخصين توفيا في حادث مرور
بقلم نسرين محفوف

قدم والي ولاية ميلة، عبد الوهاب مولاي، تعازيه الى عائلتي ضحيتين، توفيا أمس الأحد، في حادث مروري، وقع بمنطقة بويقور، بلدية واد العثمانية.

وجاء في التعزية “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال المرحومين عيساوي محمد عبد الرؤوف وغنام محمد إلى جوار ربهم، وذلك على اثر حادث المرور المأساوي الذي وقع بمنطقة بويقور ببلدية واد العثمانية ليلة الأحد”.

وأضاف “وبهذه الفاجعة الأليمة لا يسعني إلا أن أتقدم باسمي وباسم إطارات وموظفي الولاية بتعازينا القلبية إلى عائلات الضحايا، راجيا من المولى عز وجل ان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم ذويهم الصبر والسلوان”.


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