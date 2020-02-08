والي ميلة يفتتح الملتقى السنوي حول الشيخ العلامة مبارك الميلي

أشرف اليوم السبت، والي ميلة، مولاي عبد الوهاب على افتتاح “الملتقى السنوي حول الشيخ العلامة مبارك الميلي “، الذي أقيم بالمركز الثقافي الاسلامي تحت عنوان ” نشاط الحركة الاصلاحية بمنطقة ميلة “.

يأتي هذا بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعون لرحيل الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى.

وبعد أن استعرض سيرة الرجل وأهم مآثره ومناقبه وإسهاماته في المجال الفكري والتوعوي، نوه الوالي بالدور الكبير الذي أسهم به الشيخ في استنهاض الروح الجهادية لدى الشعب الجزائري وإخراجه من براثن الجهل والأمية التي فرضها المستعمر الفرنسي.

كما ذكر بسعي الدولة المتواصل على تخليد مآثره وأعماله، والعمل على تكريسها وترقيتها وتدريسها للأجيال القادمة.

وقد كانت المناسبة فرصة لتكريم الفائز بأحسن بحث حول الشيخ مبارك الميلي، وتوزيع قرارات التعيين في إطار الإدماج المهني لذات القطاع.