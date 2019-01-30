والي ميلة يمنح مسكنا مجهزا لعجوز معوزة

منح والي ولاية ميلة، محمد عمير، مسكنا مجهزا لعجوز، كانت تقطن بكوخ متآكل، تنعدم فيه أدنى الضروريات.

وحسب موقع الولاية، قام الوالي بزيارة إلى حي بوقلالة، أين أطلع على الظروف الاجتماعية للمواطنة بخوش عائشة، من مواليد 1942.

وكانت العجوز تقطن بكوخ متآكل، منذ زمن بعيد، ينم على معاناتها من ظروف اجتماعية قاسية ومزرية.

وبعد الإطلاع على وضعيتها، أسدى تعليمات إلى كل من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لميلة، بضرورة التكفل بها عاجلا.

حيث دعا لتوفير مسكن، مع تجهيزه بكافة اللوازم الضرورية والتكفل بحاجياتها اليومية، إلى غاية توزيع السكن الاجتماعي المبرمج لاحقا .