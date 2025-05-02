والي ورقلة يزور لاعبي مستقبل الرويسات قبل الموعد الهام

قام والي ولاية ورقلة عبد الغني فيلالي، اليوم الجمعة، بزيارة فريق مستقبل بلدية الرويسات بمقر إقامته، قبل إجراء المقابلة الهامة أمام الضيف اتحاد الحراش.

وكان في استقبال والي ورقلة، رئيس الفريق بن ساسي لعروسي، بمعية طاقمه الإداري والتقني.

كما رافق والي ورقلة كل من رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرويسات، خلال زيارة ضمن إطار تقديم مزيد من التحفيز والدعم ورفع المعنويات. لتحقيق نتائج إيجابية تمكن الفريق من إتمام مشواره الرياضي بنجاح.

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