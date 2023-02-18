والي ورقلة يزور مصابي حادث اصطدام حافلة وشاحنة

قام والي ورقلة، صبيحة اليوم السبت، بالتنقل، إلى مستشفى “محمد بوضياف” للاطمئنان على حالة المصابين إثر حادث المرور. الذي وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 56 مفترق الطرق دبيش بلدية حاسي بن عبد الله. والمتمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة، حيث خلف 05 وفيات (رحمهم الله) و09 جرحى.

كما يتقدم الوالي بتعازيه الخالصة إلى عائلات ضحايا الحادث. داعيا المولى عز وجل أن يرحمهم برحمته الواسعة. ويلهم ذويهم الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون.

وأسفر حادث مرور عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 56 مفترق الطرق دبيش بلدية حاسي بن عبد الله ولاية ورقلة.

وأوضحت الحماية في بيانها أنه تم التدخل على 00سا30د من أجل حادث،حيث تم اسعاف الجرحى ونقل كل الضحايا غلى المستشفى. كما أشارت الحماية أن الحافلة تشغل خط باتنة-ورقلة.