والي ورقلة يشدد على ضرورة إنجاح الدخول الإجتماعي المقبل

ترأس أمس الإثنين والي ولاية ورقلة “عبد القادر جلاوي”إجتماعا موسعا تحضيرا للدخول الإجتماعي المقبل .

وحضر الإجتماع كل من رؤساء الدوائر و المنتخبين المحليين و رئيس المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجلس الشعبي.

وأسدى الوالي تعليمات صارمة حول إتمام كافة اشغال المتبقية للترميمات المدرسية وإستلامها قبل الدخول المدرسي المقبل.

مؤكدا على أهمية وضع الترتيبات بالنسبة للمناصب العمل الممنوحة للمطاعم المدرسية، والإسراع في التوظيف حتى يتسنى تقديم الوجبات الساخنة لاول يوم من الدخول المدرسي.

ودعى في الأخير كل الشركاء مساهمتهم بامتياز في إنجاح الدخول الإجتماعي المقبل على الابواب.