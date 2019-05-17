والي ورقلة يعزي عائلات الدركيين المتوفين في حادث مرور
قدم والي ورقلة، تعازيه، لعائلات الدركيين المتوفين، أمس الخميس، في حادث مرور، بطريق المدينة الجديدة، حاسي مسعود.
وقد انحرفت وانقلبت سيارة للدرك الوطني، مساء الخميس، بالمدينة الجديدة،ة حاسي مسعود، أدى إلى وفاة ثلاث أفراد من الدرك الوطني.
وقد تقدم الوالي باسمه، وكافة اطارات الولاية ومنتخبيها، بالتعازي الخالصة لاسرهم و ذويهم و إلى قيادة و مجموعة الدرك الوطني بورقلة.
راجيا من المولى عزوجل ان يتغمدهم برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
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