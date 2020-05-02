والي ورڨلة يقرر غلق بعض المحلات والمتاجر لعدم إحترام التدابير الوقائية

أمر والي ولاية ورڨلة أبو بكر الصديق بوستة بغلق بعض المحلات والمتاجر بسبب عدم إحترام تدابير الصحة والوقاية من فيروس كورونا والاخلال بقواعد التباعد الاجتماعي.

واوضح بيان الولاية ان هذا الإجراء يدخل في إطار التصدي لانتشار وباء كورونا كوفيد19.

واضاف البيان انه سيتم غلق المحلات والمتاجر التالية:

قاعات الحلاقة.

محلات المرطبات والحلويات التقليدية.

محلات الألبسة والأحذية.

التجارة الكهرومنزلية.

تجارة الادوات والاواني المنزلية.

تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات.

تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

كما يجدر التذكير ان النشاطات المجمعة من نوع بازار BAZAR تظل غير مرخصة بفتحها، وسيكون هذا القرار ساري المفعول إبتداءا من غدا الاحد.