والي ولاية الوادي: خدماتنا الفندقية جعلتنا أهم المناطق السياحية في الجزائر

صرح والي ولاية الوادي، عبد القادر بن سعيد، اليوم الأربعاء، بأن منطقة واد سوف تحولت بالفعل الى أهم الوجهات السياحية الصحراوية بالجزائر .

وذلك بفضل الخدمات السياحية المتاحة بالولاية، وجاء هذا التصريح خلال لقاء له على القناة الإذاعية الجزائرية.

وأشار بن سعيد إلى أن الولاية تحصي قرابة 80 منشأة سياحية، بين فندق ومرقد.

كما تعززت مؤخرا بـ4 منشآت سياحية جديدة تحوي 200 سرير.

وساهم ارتفاع عدد الوكالات السياحية المحلية من 21 الى 35 وكالة سياحية، في ترقية السياحة المحلية.

وأكد الوالي أنه تم تسجيل ارتفاع هام للسياح المقبلين على واد سوف، حيث زار المنطقة 55987 سائح جزائري في 2018 .

أما بالنسبة إلى السياح الأجانب، فقد سجلت المصالح الولائية قدوم 10253 سائح أجنبي.

وستستفيد الولاية هاته السنة من فتح خطوط مباشرة الى البقاع المقدسة للمعتمرين والحجاج، ابتداء من النصف الثاني من الشهر الجاري بحسب الوالي بن سعيد.

بالإضافة إلى خطوط خاصة لتصدير المنتجات المحلية إلى منطقة الشرق الاوسط.