والي ولاية اولاد جلال المستحدثة يباشر خرجاته الميدانية رفقة طاقمه

أخبار الجزائر
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والي ولاية اولاد جلال المستحدثة يباشر خرجاته الميدانية رفقة طاقمه
بقلم علي رحاب

باشر عيسى عزيز بوراس والي ولاية اولاد جلال المستحدثة، خرجاته الميدانية رفقة طاقمه.

وذلك من أجل الاطلاع على الهياكل الادارية التي كانت مستخدمة خلال فترة الولاية المنتدبة.

ووفق موقع الولاية فإنه حث على ضرورة توفير هياكل تتوافق مع التطور الذي ستشهده ولاية اولاد جلال.

وذلك من خلال استحداث هياكل جديدة، بالإضافة الى توسعة اخرى واستغلال فضاءات ادارية من اجل تقديم خدمة حسنة للمواطنين.

وحسب نفس المصدر سيتم عقد لقاءات مع اطارات الولاية الادارية والمنتخبة، من اجل رسم خارطة طريق تهدف لتقريب وتحسين الادارة خدمة لمواطني الولاية.


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