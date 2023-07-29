والي ولاية بجاية: الدولة ستعوض كل مواطن متضرر من الحرائق

استقبل اليوم السبت، والي ولاية بجاية كمال الدين كربوش، ممثلين عن قرية أية أوصالح و بوداود ببلدية توجة. وكذا عائلات ضحايا الحرائق الأخيرة بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية توجة.

وجاء هذا في إطار سلسلة اللقاءات التي يبرمجها الوالي للاستماع الى انشغالات المتضررين. وكذا عائلات الضحايا من حرائق الغابات.

حيث أعرب الوالي عن بالغ حزنه وتأثره لهول هذه الفاجعة وعن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا كما استمع إلى الانشغالات التي تم طرحها خلال اللقاء. وجدد لهم دعم الدولة الجزائرية للأسر المتضررة من الحرائق، حسب ما أفادت به الولاية عبر صفحتها على الفايسبوك.

كما أكد الوالي أنه سيتم تعويض كل مواطن يعاني من خسائر إثر هذه الحرائق من طرف الدولة فور استكمال عملية الاحصاء.

وفي ذات السياق طمأن ذات المسؤول العائلات والفلاحين المتضررين من الحرائق بخصوص التعويضات. وهذا بفضل الخلايا البلدية والولائية التي بدأت عملها المتمثل في الاحصاء قصد القيام بالتعويضات في أسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى أكد الوالي أن مصالحه تعمل دون كلل من أجل تنمية هاته القرى، بما في ذلك قرية أيث أوصالح لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

ودعا الوالي ممثلي قرية أيث أوصالح و بوداود الى الاطلاع على عمل خلية الأزمة. التي نصبت مباشرةً بعد اندلاع الحرائق للتكفل بالمواطنين المتضررين.