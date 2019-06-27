والي ولاية تندوف يسبح ضد التيار .. بمنع ندوة محلية للحوار

بعدما بادر شباب حراك تندوف من أجل حوار بناء يخرج بتوصيات ورؤية أهل تندوف لحلول الأزمة التي تمر بها بلادنا وليواكب التطورات والأحداث.

حيث تباينت الأراء بين الشباب وبين الحوار في الساحات أوفي قاعة، أين كان الرأي الراجح بأن تكون في قاعة.

ويتم التحضير لها ودعوة كل أطياف أهل تندوف والفاعلين والخيريين والأساتذة لتكون الندوة بحجم أهل تندوف ليتناقشوا في عدة محاور هي أساس الحوار الوطني.

ولأن رؤية شباب الحراك في تندوف كانت تتوافق مع مادعى له الجيش والخييرين في الوطن للحوار الجاد ضد كل المتأمرين الذين يريدون إطالة تاريخ الأزمة وإدخال البلاد في نفق مظلم.

حيث كان من المقرر تنظيم ندوة ولائية يوم السبت ليتفاجؤ برفض الوالي منحهم ترخيص قاعة السينما .

كما كان مقررا من قبل ، وهو التصرف الذي اعتبره شباب الحراك بيروقراطية ولا يخدم سبل الحوار.