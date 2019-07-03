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والي ولاية سيدي بلعباس يوقف رئيس بلدية العمارنة بسبب قضايا فساد

أخبار الجزائر
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والي ولاية سيدي بلعباس يوقف رئيس بلدية العمارنة بسبب قضايا فساد
بقلم عاشور عبد الكريم

أصدر والي ولاية سيدي بلعباس، أحمد عبد الحفيظ ساسي، اليوم  قرارا يقضي بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية لعمارنة عن أداء مهامه.

وحسب مصادر “النهار اون لاين” جاء القرار على خلفية تورطه في قضايا فساد وسوء استغلال المنصب

وخضوعه لمتابعات قضائية منها ما يتعلق بمخالفة التشريع الخاص و الصفقات العمومية و قضايا فساد اخرى.

وأوضح ذات المصدر أنه تم إصدار قرار بتوقيف هذا المنتخب على خلفية خضوعه لمتابعات قضائية في عدة قضايا.

من منها ما يتعلق بمخالفة التشريع الخاص بالصفقات العمومية و قضايا أخرى تتعلق بالفساد.


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