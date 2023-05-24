والي وهران:”سنقدّم طلب للسماح للحمراوة بالاستقبال في ميلود هدفي”

كشف والي وهران سعيد سعيود عن مساعيه في مطالبه بشان منح ملعب ميلود هدفي لفريق “الحمراوة” والاستقبال فيه.

وقال والي وهران سعيد سعيود عن المطالب خلال اجتماع اليوم الأربعاء”ميلود هدفي، في القريب العاجل، سأقوم بطلب من أجل منح الملعب لمولودية وهران”.

كما أضاف سعيد سعيود “من غير المعقول، ان نبني ملعب بـ 400 مليون أورو، وتتركه مغلق، يجب منح المولودية آن تلعب فيه”

وختم والي مدينة الباهية “جميع الأنصار تطلب منهم الذهاب إلى زبانة لكن لا يذهبون، لأنه لا يملك الإمكانيات الكافية، لو تطلب من الأنصار الذهاب الى ميلود هدفي يتنقلون مع وضع مبلغ رمزي”.

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