والي وهران: انطلاق التهيئة الخارجية لمصنع “فيات” ونسبة تقدم الأشغال فاقت 60 بالمائة

أعلن والي وهران، سعيد سعيود، اليوم الإثنين، عن انطلاق أشغال التهيئة الخارجية لمصنع “فيات” بطفراوي. وكذا تقدم نسبة الأشغال بالمصنع التي فاقت 60 بالمائة.

وأوضح الوالي خلال زيارته للمنطقة الصناعية، أن مسؤولي مصنع فيات بالجزائر. ملتزمون بانتاج وتسويق أول سيارة نهاية السنة الجارية وبداية السنة القادمة.

كما صرح، أن المصنع يعرف وتيرة أشغال جد متسارعة. أن أشرفت السلطات المحلية اليوم على تنصيب 3 مقاولات المكلفة بعمليات أشغال التهيئة الخارجية للمصنع بالمنطقة الصناعية طفراوي. موضحا أن المقاولات كبيرة وذات عتاد كبير كذلك .أين سيعملون بمعدل 3*8 . والكل يعمل على احترام الموعد الذي اعطيناه بخصوص انتاج وتسويق أول سيارة وتسجيده على أرض الواقع.

حيث أوضح سعيد سعيود، أن المنطقة الأولى هي المنطقة التي يتواجد بها مصنع “فيات” مساحتها 40 هكتار. المنطقة الثانية هي مخصصة لتوسع مؤسسة “فيات” والمقدرة بـ 40 هكتار أخرى، المنطقة الثالثة وهي بمساحة مقدرة بـ 40 هكتار وهي مخصصة للمستثمرين الذين يريدون أن ينجزوا اسثماراتهم أو مصانعهم الصغير في اطار صنع قطع الغيار وكل ما يتعلق بالمناولة وتركيب السيارات.

هذا هو عدد مناصب الشغل التي سيوفرها مصنع “فيات” بوهران

كشف والي وهران، سعيد سعيود، أن عدد مناصب الشغل التي سيوفرها مصنع “فيات”، تعد معتبرة، حيث عدد اليد العاملة المختصة يقدر بحوالي 600 عامل، واليد العاملة المباشرة وغير المباشرة 3 آلاف عامل في بداية العمل.

من جهة أخرى، أفاد الوالي أن الدولة الجزائية سخرت كل الامكانيات ووضعت عدة تسهيلات لشركة فيات. وفي ظل توجد هكذا عتاد وأشغال بهكذا وتيرة أكبر دليل على التكفل بكل المشاكل والصعوبات التي ممكن أن تكون متواجدة.

كما أوضح سعيود، أنه تم تنصيب خلية متابعة متواجدة على مستوى هذه المنطقة الصناعية من أجل متابعة الاشكاليات وكل ما من شأنه اعاقة تقدم الأشغال. كما أن وزارة الصناع تستلم تقارير ليتمكن الوزير من الإطلاع على سيروة وتقدم الأشغال.

ونوه الوالي بالزيارة التي قادته رفقة وزير الصناعة إلى ايطاليا، موضحا أنه تم التطرق مع مسؤولين إلى الإلتزام بالعمل لأتاج أول سيارة محليا اول نهاية السنة وبداية السنة المقبلة. وقال أيضا “تحدثنا على أنواع السيارات التي سيتم تصنيعهم خلال الثلاث سنوات القادمة بالجزائر ”