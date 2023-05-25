قناة النهار والي وهران: أرسلوا فيديوهات وصور مفبركة لفيضانات وحرائق بوهران بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2023 - 16:21 شارك غرِّد أرسل 72 0 والي وهران:”أرسلوا فيديوهات وصور مفبركة لفيضانات وحرائق بوهران لافشال العرس المتوسطي”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/R85NZ اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: لدينا جرائد يحسب لها ألف حساب من أوروبا و الدول المخاصمة لنا قناة النهار 06 ماي طالع هابط: النوي يثمن قرار الرئيس بترك الفلاحة للفلاحين .. إنتهى عهد إتخاذ القرارات في المكاتب قناة النهار 09 ماي باتنة: تسليم أول سيارة من نوع فيات 500 لأول زبون قناة النهار 09 ماي قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي طالع هابط: شاهد كيف فاجىء النوي إطارات عدل بمعرض باتيماتيك قناة النهار 09 ماي الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية عزم 2023 بتندوف قناة النهار 10 ماي وزير الخارجية السعودي: التعاون بين البلدين يخدم أمن واستقرار العالم العربي.. قناة النهار 09 ماي المغربيان دنيا فيلالي وعدنان فيلالي يكشفان بالتفصيل فضائح وحقائق مثيرة وصادمة لنظام المخزن قناة النهار 12 ماي التطبيب الذاتي .. آثار وخيمة لسلوك غير مسؤول قناة النهار 14 ماي وزير السكن يطمئن.. طـي ملف عدل 2 نهائيـا هذه السنة قناة النهار 07 ماي