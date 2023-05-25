قناة النهار والي وهران: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية بقلم النهار أونلاين نشر في 25 ماي 2023 - 15:36 شارك غرِّد أرسل 138 0 “والي وهران”: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية لتشويه صورة مدينة وهران. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pBjyl اقرأ أيضا وزير الصناعة رفقة وزير العمل و الضمان الاجتماعي في زيارة عمل لولاية عنابة قناة النهار 05 ماي أمطار رعدية على أغلب المناطق الشرقية و الوسطى..التفاصيل قناة النهار 07 ماي ميلة/ إحباط تسويق 200 قنطار من الحمص سقيت بالمياه القذرة قناة النهار 12 ماي الدبلوماسية الجزائرية وحل النزاعات الإقليمية والعربية..حنكة ومبادئ ثابتة قناة النهار 08 ماي الجلفة.. عشرينية تلد 04 توائم بمستشفى الطفل والأم وجميعهم في صحة جيدة قناة النهار 21 ماي ارزقي رمان لأحد الصحفيين .." صحّحوا النتيجة في الموقع ديالكم كونوا ايجابيين" قناة النهار 09 ماي "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي غليزان / هكذا أطاحت مصالح الأمن بعصـ.ـابة أحياء تعتدي على المواطنين بحي برمادية قناة النهار 16 ماي صريح جدا: هذا هو أكثر شيء ندم عليه الجزائريون في حياتهم قناة النهار 15 ماي وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت قناة النهار 24 ماي