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والي وهران: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية

بقلم النهار أونلاين
والي وهران: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية
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“والي وهران”: أشخاص كانوا يحولون نفايات وأوساخ بجانب مؤسسات دبلوماسية لتشويه صورة مدينة وهران.

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