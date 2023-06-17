والي وهران :”أشكر الرئيس تبون على اختيار وهران لاحتضان نهائي الكأس”

قدّم والي ولاية وهران سعيد سعيود شكره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن اختيار مدينة وهران لاستضافة نهائي الكأس.

كما قال سعيد سعيود في تصريح لـ “النهار” اليوم “أشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. و الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على اختيار وهران لاحتضان الموعد الهام المتمثل في نهائي كأس الجمهورية”

و أضاف “مدينة وهران جاهزة واكتسبنا خبرة كبيرة في ألعاب البحر المتوسط، الولاية جاهزة و في أي وقت، الملعب في أحسن حلة. الوهارنة جد سعداء باتخاذ الرئيس قراره مع الاتحادية بشان يوم الخميس 22 ، سيكون عرس ونرحب بالمشجعين في المدينة”.

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