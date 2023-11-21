والي وهران: استلام مصنع “فيات” منتصف ديسمبر.. وسيشرع في الانتاج نهاية العام

أكد والي وهران سعيد سعيود مساء يوم الثلاثاء، أن نسبة تقدم الأشغال بمشروع مصنع فيات بوهران فاقت 95 بالمائة، فيما سيتم استلامه كليا منتصف شهر ديسمبر القادم على يدخل حيز الانتاج نهاية العام الجاري وفق الآجال المحددة.

وفي تصريح إعلامي له على هامش تفقده للمشروع المتواجد بالمنطقة الصناعية لطفراوي، قال الوالي إن أشغال إنجاز مصنع السيارات لعلامة “فيات” لوهران تسير بوتيرة “جد متقدمة” وفق البرنامج المسطر.

وأضاف سعيود أنه “لم يتبق سوى أشغال التهيئة الخارجية والأشغال الثانوية على مستوى المبنى اللوجيستيكي ومبنى تركيب السيارات والتي توشك على نهايتها قبل 15 ديسمبر القادم على أقصى تقدير”.

وأشار ذات المتحدث إلى أن “خط الإنتاج الأول الخاص بتركيب سيارات علامة فيات 500 انتهت الأشغال به فيما يوجد خط الإنتاج الثاني الخاص بعلامة ديبلو في مرحلة التركيب”.

أما بخصوص التهيئة الخارجية للمصنع, أوضح الوالي أن الأشغال التي أسندت لثلاث مقاولات توشك على نهايتها حيث بلغت نسبة تقدمها 92 بالمائة على أن تنتهي أواخر نوفمبر الجاري, مذكر بأنه تم الانتهاء من أشغال ربط المصنع بالكهرباء وشبكة الألياف البصرية (الانترنت) والغاز والمياه والتطهير الصحي وكذا الطرقات بنسبة 100 بالمائة.

وللإشارة، يعتبر مصنع سيارات “فيات” أول مصنع أجنبي 100 بالمائة وتقدر طاقة إنتاجه ب 90.000 سيارة في السنة بإنتاج 3 أنواع من السيارات (موديلات) إلى غاية 2026 على أن يطلق إنتاج النوع الرابع انطلاقا من 2029.